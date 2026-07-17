España o Argentina recibirá el mayor premio en la historia de los Mundiales

La selección que gane la final del Mundial 2026 entre España y Argentina recibirá un premio de 50 millones de dólares, la mayor recompensa económica entregada al campeón en la historia del torneo.

El monto supera en ocho millones de dólares los 42 millones que obtuvo Argentina por conquistar la Copa del Mundo de Catar 2022 y en 20 millones los 30 millones que recibió España tras lograr su único título mundial en Sudáfrica 2010.

El subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, mientras el ganador del partido por el tercer lugar recibirá 29 millones y el cuarto clasificado se llevará 27 millones.

Estas cantidades se suman a los aportes entregados por la FIFA a las 48 federaciones participantes. Cada una recibió 10 millones de dólares por clasificarse y 2,5 millones para preparar su participación en el torneo.

El organismo rector del fútbol mundial elevó en un 15 por ciento los recursos destinados a las selecciones y estableció un paquete total de 871 millones de dólares, que también contempla ayudas para los gastos de las delegaciones y mayores asignaciones de entradas.

España y Argentina disputarán la final este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con el título y el mayor premio económico de la historia en juego.