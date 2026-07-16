FIFA entregará anillos de campeón a los ganadores del Mundial 2026

Los ganadores de la Copa del Mundo 2026 recibirán anillos conmemorativos además del trofeo y las medallas de oro que se han entregado hasta ahora, anunció este jueves la FIFA.

Los anillos a los campeones se entregarán tras la final del Mundial que se disputará el domingo en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, donde España y Argentina competirán por el título, desde las 15:00 horas (19:00 GMT).

La FIFA dispuso una colección de anillos de edición limitada de 2.026 piezas numeradas individualmente que conmemoran el torneo de 2026.

De estos anillos, 30 se entregarán a los miembros del equipo ganador. Los 1.996 restantes se lanzarán a nivel mundial como recuerdos con licencia oficial.

Cada anillo presenta el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en una cara, mientras que la cara opuesta estará personalizada para reflejar la identidad del ganador del torneo.

La introducción de los anillos de campeón añade un elemento distintivamente norteamericano a la entrega de premios de la FIFA, reflejando la larga tradición en los deportes profesionales estadounidenses de que los equipos campeones reciban anillos conmemorativos junto con sus trofeos.