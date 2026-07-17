FIFA estableció duración del show de medio tiempo en la final del Mundial

La FIFA comunicó este viernes a las delegaciones de Argentina y España que el entretiempo de la final del Mundial, que tendrá por primera vez un espectáculo de medio tiempo, durará 17 minutos, solo dos más que el descanso establecido por el reglamento.

De esos, once serán para las actuaciones musicales que brindarán Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy, dejando seis para las labores de montaje y desmontaje en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El partido decisivo del certamen entre trasandinos e ibéricos está programado para este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.