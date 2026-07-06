FIFA presentó Trionda Final, pelota oficial para los últimos cuatro partidos del Mundial 2026

FIFA y la marca alemana Adidas presentaron este lunes Trionda Final, balón oficial para los últimos cuatro partidos del Mundial 2026: Las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la definición por el título.

De acuerdo al comunicado, Trionda Final está "inspirado en la punga por el galardón más codiciado del fútbol. Su exclusivo acabado en oro evota el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el fondo negro realza el aspecto del balón".

Además, la pelota homenajea a las 16 ciudades anfitrionas, aunque Dallas, Atlanta, Miami y Nueva Jersey ocupan un lugar destacado, como sedes de los últimos cuatros partidos.

"Trionda Final será el balón que utilicen los mejores jugadores del planeta en los últimos cuatro partidos de la competición. Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo", declaró el presidente Gianni Infantino.

La pelota de la final también incorpora los avances tecnológicos que se han utilizado en esta Copa del Mundo, con datos en tiempo real para ayudar a las decisiones arbitrales.

Las semifinales se disputarán los días martes 14 y miércoles 15 de mayo, en Dallas y Atlanta, respectivamente; el choque por el tercer puesto será el sábado 18 en Miami; y la final de la Copa del Mundo se celebrará el domingo 19 en Nueva Jersey.