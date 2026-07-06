"Otro triunfo para Nolan": Lo que dicen las primeras críticas a "La Odisea"

Tras la premiere mundial en Londres, este lunes comenzaron a aparecer las primeras críticas de la prensa especializada sobre "La Odisea", la esperada nueva película de Christopher Nolan inspirada en la legendaria obra atribuida a Homero.

Protagonizada por Matt Damon, sigue a "Odiseo", rey de Ítaca, iniciando el regreso a su hogar tras luchar en la guerra de Troya. Esta larga travesía lo enfrentará al capricho de los dioses y a monstruos que acechan en la oscuridad, ocupando su astucia para salir airoso, mientras su esposa "Penélope" sigue esperando y librándose de pretendientes que consumen todos los bienes de la familia.

En las primeras reacciones de los críticos, luego de la decisión de Universal Pictures de no realizar funciones para influencers y solo exhibirla a la prensa especializada, fue descrita como "otro triunfo para Nolan", destacando especialmente el trabajo del elenco encabezado por Damon.

La primera superproducción de Nolan tras ganar el Oscar por "Oppenheimer" fue descrita por Collider como "todo un festín cinematográfico. Una adaptación grandiosa y apasionante de la épica de Homero, con el sello inconfundible de Christopher Nolan. Sinceramente, cuesta mucho imaginar que cualquier otro cineasta del planeta fuera capaz de llevar esa obra a la gran pantalla con tanta espectacularidad, magnitud y sentimiento".

"Es una increíble epopeya visual con algunas escenas de acción emocionantes y momentos en los que Christopher Nolan se adentra en el género de terror de una forma genial. Todo el reparto está en plena forma en esta película, pero Tom Holland y Himesh Patel me han sorprendido gratamente y se han convertido en mis favoritos", señaló Jacob Fisher de Discussing Film.

Mientras que David Ehrlich, de IndieWire, valoró que "la experiencia en IMAX es impresionante", aunque sostuvo que la película resulta "demasiado convencional para estar a la altura de las mejores obras de Nolan, pero el último acto compensa todo el recorrido".

"La mayor película de Nolan hasta la fecha", escribieron desde The Independent, sosteniendo "esta película cuenta con aproximadamente el triple de escenas espectaculares que cualquiera de las anteriores de Nolan, y cada una de ellas es impresionante a su manera".

Aplauso de la crítica a las actuaciones

Por su parte, Jazz Tangcay, de Variety, calificó la producción como "un logro asombroso. Una epopeya triunfal y espectacular. Las actuaciones de Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, John Leguizamo, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o son realmente magníficas. ¡Y para algunos, sin duda, las mejores interpretaciones de su carrera!".

El periodista Clayton Davis, que se especializa en premios en el citado medio, insistió en el trabajo actoral, donde "Matt Damon destaca por su tenacidad, mientras que Tom Holland aporta sensibilidad y emoción… Es otro triunfo para Nolan, una película que sus seguidores acérrimos seguirán saboreando durante décadas".

A su vez, Erik Davis, de Fandango, elogió la actuación de Robert Pattinson, asegurando que "es tan intrigante, manipulador y siempre entretenido de ver. Pattinson se entrega por completo a la maldad del personaje, lo que da como resultado una de mis interpretaciones favoritas suyas".

"Densa pero accesible, repleta de las de actuaciones magistrales de un reparto de lujo -Samantha Morton está extraordinaria-, es una mezcla vertiginosa de maestría y espectáculo, hecha para perdurar", aseguraron desde Time Out.

Protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron, "La Odisea" llegará a los cines el próximo 16 de julio.