Habitantes de Malvinas desean que Argentina pierda "como en 1982" la final ante España

Diversos habitantes de las Islas Malvinas revelaron que apoyarán a España en la final del Mundial 2026, instancia donde se enfrentará a Argentina, selección a la que le guardan rencor tras el conflicto militar sucedido en la década de 1980, que traspasó la barrera política y se convirtió en una rivalidad deportiva.

Tras la semifinal donde los trasandinos vencieron 2-1 a Inglaterra en una agónica remontada, el medio británico Telegraph conversó con residentes del territorio que pertenece al país europeo, los cuales estaban indignados debido al lienzo que desplegaron Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez, la cual contenía el lema "Las Malvinas son argentinas".

Charles Dickson, de 52 años, tenía tan solo ocho cuando se desató la Guerra de las Malvinas y afirmó tajantemente su deseo de que "Argentina pierda de la misma forma como lo hizo en 1982 cuando se trataron de tomar las Falklands"

Además, reveló que alentará a España en la final del certamen, ya que "No tolero a Argentina, nos enrostran el tema (de las Malvinas) todo el tiempo y no tenemos nada en contra de España".

"El partido será transmitido en todos los bares de Stanley (capital del territorio). Creo que el 99,9% de los isleños apoyarán a España, si es que ellos ganan, la gente estará muy satisfecha".

Dickson, que ayudó a tropas británicas durante la guerra, declaró sentirse muy enojado sobre la tela exhibida por los futbolistas trasandinos.

"Ellos lo disfrutan de forma enfermante. Están convirtiendo un partido en un debate político. Son bravucones y no van a cambiar, necesitan que les den una lección".

June McMullen, de 77 años, que estuvo casi un mes en cautiverio durante el conflicto, donde fue apuntada con armas de fuego junto a su esposo Tony y sus dos hijos, Matthew, que tenía cuatro meses en ese entonces y Lucille, que tenía cuatro años, señaló que ella y su marido también hincharán por los ibéricos.

"Ojalá aplasten a los argentinos, los odio. Deberían haber sido descalificados, su comportamiento ha sido absolutamente asqueroso. No pueden disputar un partido sin recurrir a trampas", señaló.

"Cuando vi el lienzo, recordé todo el sufrimiento que vivimos. Ellos (Argentina) deberían ser penalizados, pero la FIFA no ha hecho nada al respecto. Se supone que no deben mezclar el fútbol con la política. Fue algo horrible para nosotros ver eso, la FIFA se ha quedado callada".