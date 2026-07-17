Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.2°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron con normalidad en España de cara a la final

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos jugadores estuvieron entre algodones tras la semifinal con Francia.

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron con normalidad en España de cara a la final
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron este viernes junto al resto de sus compañeros, un día después de ejercitarse al margen, en la primera sesión de España previa a la final del Mundial ante Argentina del 19 de julio.

Ambos futbolistas acabaron con molestias musculares tras la victoria por 0-2 en las semifinales ante Francia, instancia en la que justamente el lateral anotó. Debido a esto, el jueves no se entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros para evitar riesgos.

Todavía se mantiene la previsión respecto a Yamal y Porro, pero salvo cualquier contratiempo, estarán disponibles para el partido en el que España intentará ganar su segunda estrella de campeona del mundo, tras la primera conseguida en Sudáfrica 2010.

El duelo con Argentina por el título será este domingo 19 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada