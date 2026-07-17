Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron con normalidad en España de cara a la final

Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron este viernes junto al resto de sus compañeros, un día después de ejercitarse al margen, en la primera sesión de España previa a la final del Mundial ante Argentina del 19 de julio.

Ambos futbolistas acabaron con molestias musculares tras la victoria por 0-2 en las semifinales ante Francia, instancia en la que justamente el lateral anotó. Debido a esto, el jueves no se entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros para evitar riesgos.

Todavía se mantiene la previsión respecto a Yamal y Porro, pero salvo cualquier contratiempo, estarán disponibles para el partido en el que España intentará ganar su segunda estrella de campeona del mundo, tras la primera conseguida en Sudáfrica 2010.

El duelo con Argentina por el título será este domingo 19 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT).