Lisandro Martínez: "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

El defensor argentino Lisandro Martínez publicó en redes sociales un largo escrito tras la derrota trasandina en la final del Mundial ante España, afirmando que "la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres" y apuntando a los que esperaban la derrota del combinado trasandino.

Martínez, que salió lesionado en el primer tiempo del duelo decisivo, aseguró que sentía "dolor en el alma por no haber traído la copa que todos queríamos", pero estaba con el orgullo "a flor de piel por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera".

Además, el central de Manchester United elogió a los hinchas trasandinos que los acompañaron durante el torneo, agradeciéndoles debido a que "Nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo".

"Licha" finalizó la publicación dirigiéndose a la fanaticada, señalando que "Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos".