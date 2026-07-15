Locura por la final del Mundial: Boletos de reventa superan los 36 millones de pesos

Las entradas de reventa para la final del Mundial, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, parten desde los 7.000 dólares, equivalentes a casi 6,5 millones de pesos chilenos.

Los boletos más caros disponibles en los principales portales digitales alcanzan los 39.000 dólares, cerca de 36 millones de pesos, para presenciar el encuentro en que España buscará su segunda estrella ante la ganadora del duelo entre Inglaterra y Argentina.

En el sitio oficial de la FIFA ya no quedan entradas convencionales y solo se ofrecen paquetes de "hospitality". Estas opciones cuestan entre 15.000 y 57.000 dólares, es decir, desde aproximadamente 13,9 millones hasta más de 52,7 millones de pesos por persona.

En StubHub y Ticketmaster, la mayoría de los boletos disponibles ronda los 8.000 dólares, unos 7,4 millones de pesos, mientras que otras ubicaciones llegan a valores cercanos a los 23 o 32 millones de pesos.

A los elevados precios de las entradas se suman los gastos de alojamiento, alimentación y transporte. El tren oficial hacia el MetLife Stadium cuesta 98 dólares, cerca de 91.000 pesos, mientras que los autobuses lanzadera tienen valores cercanos a los 18.500 pesos.