Tragedia en Franklin: cinco muertos tras colisión entre bus y camioneta que huía de fiscalización

Cinco personas murieron este martes tras colisionar la camioneta en la que huían de una fiscalización contra un bus del sistema Red en la intersección de Santa Rosa con Franklin, en Santiago.

El impacto provocó un violento incendio que destruyó por completo un kiosko y una farmacia del sector.

De acuerdo con los antecedentes preliminares del caso, los ocupantes de la camioneta se encontraban consumiendo alcohol en las inmediaciones del Persa Biobío, específicamente en Franklin con Víctor Manuel.

Al percatarse de la presencia policial e intentar ser fiscalizados, el conductor aceleró en dirección al poniente por Franklin para evadir a los uniformados.

Tras avanzar dos cuadras a gran velocidad, ignoró la luz roja del semáforo ubicado en Santa Rosa, impactando de lleno a un bus que transitaba hacia el norte, con destino al centro de la capital.

A raíz de la emergencia, se decretó una primera alarma de incendio estructural que movilizó a nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago para contener las llamas surgidas tras el choque, las cuales alcanzaron rápidamente el tendido eléctrico, destruyendo una sucursal de la cadena de farmacias Dr. Simi y un local comercial contiguo.

Fatal desenlace

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, ratificó el trágico desenlace de la emergencia en el lugar: "Efectivamente, tenemos cinco personas fallecidas que eran ocupantes de la camioneta. El incendio está circunscrito, está controlado. Bomberos ya está retirando sus equipos y ya está trabajando la SIAT para determinar el origen de la colisión que produjo este incendio", detalló la autoridad bomberil.

Por su parte, el conductor del bus Red logró salvar con vida del siniestro gracias a la rápida acción de un ciclista que transitaba por el barrio al momento del accidente.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes correspondientes para dilucidar si la causa de muerte de las cinco víctimas derivó del impacto de alta energía o de la posterior acción de las llamas mientras se encontraban atrapadas en el habitáculo.

En tanto, el conductor del transporte público fue derivado a un centro asistencial.