Más de 200 países respaldaron un cuarto mandato de Infantino en la FIFA

Más de 200 de las 211 federaciones que integran la FIFA entregaron su respaldo formal para un cuarto mandato de su presidente, Gianni Infantino, pese a las controversias que marcaron la organización del Mundial 2026.

Según publicó The Guardian, solo un reducido grupo de federaciones todavía no envió su apoyo oficial, entre ellas Alemania y algunos otros países europeos. De todas formas, esas adhesiones no son necesarias para que Infantino concrete su reelección en el Congreso de la FIFA previsto para marzo.

El dirigente suizo, de 56 años, encabeza el organismo rector del fútbol mundial desde 2016 y por el momento es el único candidato. El plazo para presentar postulaciones finalizará el próximo 18 de noviembre.

Las polémicas del Mundial no afectaron hasta ahora sus posibilidades de continuar en el cargo. Entre ellas aparecen la anulación de la suspensión del estadounidense Folarin Balogun, después de una intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la negativa del país anfitrión a conceder un visado al árbitro somalí Omar Artan.

La UEFA, que cuestionó ambas decisiones, analiza impulsar una candidatura alternativa para abrir una discusión sobre el rumbo de la FIFA, aunque todavía no existe consenso en Europa sobre un nombre que desafíe a Infantino.

El medio británico también señaló que el entorno del presidente presionó a distintas federaciones para asegurar respaldos firmes antes del cierre de las candidaturas, una práctica que contravendría el código ético interno del organismo.