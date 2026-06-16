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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Medio afirmó que Trump puede romper protocolo de FIFA en la premiación del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según informó talkSPORT, la entidad no se opondrá a que el Presidente de Estados Unidos entregue el trofeo directamente al capitán campeón.

Medio afirmó que Trump puede romper protocolo de FIFA en la premiación del Mundial
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede protagonizar un momento inusual en la final del Mundial 2026, luego de que talkSPORT informó que aparentemente la FIFA no tendrá objeción a que participe de manera directa en la entrega del trofeo.

De acuerdo con el medio británico, Trump tendrá autorización para entregar la Copa del Mundo al capitán del equipo campeón e incluso permanecer junto a los jugadores durante la celebración, una escena que rompería con el protocolo habitual de la ceremonia.

El antecedente inmediato ocurrió en el Mundial de Clubes, cuando Trump se quedó junto a Reece James en el momento en que Chelsea levantó el trofeo, mientras Gianni Infantino primero intentó apartarlo y luego terminó alentando su permanencia en el lugar.

Según la publicación, el protocolo de FIFA establece normalmente que el trofeo permanezca en un pedestal y sea llevado por un integrante del equipo ganador hacia el podio de celebración, aunque en esta ocasión la decisión quedará a criterio de Trump, quien está previsto para asistir a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

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