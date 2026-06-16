Medio afirmó que Trump puede romper protocolo de FIFA en la premiación del Mundial

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede protagonizar un momento inusual en la final del Mundial 2026, luego de que talkSPORT informó que aparentemente la FIFA no tendrá objeción a que participe de manera directa en la entrega del trofeo.

De acuerdo con el medio británico, Trump tendrá autorización para entregar la Copa del Mundo al capitán del equipo campeón e incluso permanecer junto a los jugadores durante la celebración, una escena que rompería con el protocolo habitual de la ceremonia.

El antecedente inmediato ocurrió en el Mundial de Clubes, cuando Trump se quedó junto a Reece James en el momento en que Chelsea levantó el trofeo, mientras Gianni Infantino primero intentó apartarlo y luego terminó alentando su permanencia en el lugar.

Según la publicación, el protocolo de FIFA establece normalmente que el trofeo permanezca en un pedestal y sea llevado por un integrante del equipo ganador hacia el podio de celebración, aunque en esta ocasión la decisión quedará a criterio de Trump, quien está previsto para asistir a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.