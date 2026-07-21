Medio estadounidense apuntó a Enzo Fernández como "el único villano" del Mundial

Enzo Fernández, mediocampista de Chelsea y de la selección argentina, fue señalado por The Wall Street Journal como "el único villano" que dejó el Mundial 2026, luego de su expulsión durante la derrota de la Albiceleste frente a España en la final.

El periódico estadounidense publicó una columna titulada "Dos goles tardíos, una tarjeta roja y el último villano de este Mundial", en la que repasó el recorrido del volante y el brusco cambio en su imagen durante las instancias decisivas del campeonato.

"Enzo Fernández se convirtió en uno de esos pocos jugadores capaces de poner en su contra a casi todo el universo del fútbol", sostuvo el medio en la presentación de su artículo.

The Wall Street Journal recordó que el certamen disputado durante seis semanas produjo numerosos protagonistas y héroes, entre ellos un arquero de 40 años, un delantero vikingo con pelo largo y un entrenador mexicano conocido por sus declaraciones.

Sin embargo, al momento de hacer su balance final, el periódico fue categórico: "Mientras el torneo llegaba a su conclusión, el universo del fútbol alcanzó un extraño consenso. Había un solo villano y jugaba para Argentina".

Fernández había tenido un papel importante en el avance de la Albiceleste, especialmente después de marcar el gol del empate frente a Inglaterra en las semifinales, encuentro que terminó con la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Su participación terminó de una manera completamente diferente en la final ante España. El jugador recibió una segunda tarjeta amarilla tras cometer una infracción contra Pau Cubarsí y dejó a Argentina con diez futbolistas antes del cierre del partido.

España terminó imponiéndose por 1-0 gracias al gol de Ferran Torres durante el segundo tiempo del alargue y conquistó su segunda Copa del Mundo, mientras Fernández cerró el torneo expulsado y convertido, según el diario estadounidense, en la principal figura negativa de la definición.

El mediocampista de 25 años milita en Chelsea desde 2023 y llegó al club inglés después de consagrarse campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.