Messi se convirtió en el primer futbolista en ser titular en tres finales de Copas del Mundo

El argentino Lionel Messi se convirtió este domingo en el primer futbolista en ser titular en tres finales de la Copa del Mundo, al entrar desde el inicio en la definición contra España en Nueva Jersey, por el título del Mundial 2026.

Messi fue capitán en las finales de Brasil 2014 (derrota ante Alemania) y en Catar 2022 (triunfo ante Francia), y este domingo 19 de julio también portó la jineta para el choque contra los españoles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Del mismo modo, Messi igualó a Cafú como el segundo jugador con presencia en tres finales de Copa del Mundo; el brasileño fue el primero, pero a diferencia del argentino, fue suplente en la definición de Estados Unidos 1994 y entró en el minuto 14, por la lesión de Jorginho.

Posteriormente, Cafú jugó la final de Francia 1998 (derrota ante los locales) y levantó la Copa del Mundo como capitán en Corea y Japón 2002.

Messi, además, estiró su otro récord, con más partidos en Copas del Mundo, con 34 duelos disputados.