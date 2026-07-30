Milei extrema y expulsará a extranjeros que ataquen a Argentina tras polémica del Mundial

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que permitirá impedir el ingreso, cancelar la residencia y expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, inciten a la violencia contra argentinos o participen en ultrajes contra los símbolos patrios.

La administración trasandina modificó la Ley de Migraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia publicado el jueves en el Boletín Oficial, pocos días después de la final del Mundial 2026 y de las críticas internacionales dirigidas contra Argentina y su selección.

La normativa incorporó una nueva causal para impedir el ingreso y la permanencia en el país de quienes formulen, de manera oral o escrita, mensajes de odio motivados por la nacionalidad argentina, inciten a la violencia o participen en actos de ultraje contra los emblemas nacionales.

La Dirección Nacional de Migraciones también podrá cancelar residencias previamente concedidas y ordenar que los involucrados abandonen el territorio dentro de un plazo determinado o disponer directamente su expulsión.

El decreto precisó que las críticas políticas, académicas o ciudadanas y las expresiones de discrepancia ideológica protegidas por la Constitución argentina quedarán fuera de las conductas sancionadas.

"La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", afirmó Milei en un comunicado difundido por la Oficina del Presidente.

La decisión se conoció después de que distintas figuras internacionales criticaran a Argentina tras la final del Mundial, en la que España se proclamó campeona. El Gobierno trasandino calificó los mensajes como parte de una campaña "anti-Argentina".

Entre las declaraciones que provocaron mayor repercusión estuvieron las del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien calificó a Argentina como uno de los países más racistas del mundo y pidió a la comunidad negra que retirara su apoyo a la selección albiceleste.

Milei también acusó a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de participar en la campaña. El mandatario afirmó que el 25 por ciento de los recursos utilizados provino del Gobierno brasileño.

El decreto entrará en vigencia este viernes 31 de julio y será enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso argentino, organismo que tendrá que pronunciarse sobre su validez.