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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

"Por ti y por la calle": El mensaje de Lamine Yamal a horas de la final ante Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero recordó su infancia y dedicó palabras a si mismo.

 EFE
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Lamine Yamal compartió mediante redes sociales un sentido mensaje hacia si mismo a solo horas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La postal, que fue publicada en una historia de Instagram, muestra una foto del delantero ibérico en su infancia, la cual contiene la frase "Por ti y por la calle".

Este lema hace referencia al barrio Rocafonda, ubicado en Matarós, cerca de Barcelona, donde el futbolista creció y formó su identidad, agradeciéndole al vecindario en cada gol que marca formando con sus manos el 304, código postal de la zona.

España jugará contra Argentina en el partido definitorio este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la misión de levantar su segundo trofeo en el certamen.

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