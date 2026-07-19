Problema para Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado en la final ante España

La selección de Argentina perdió una pieza clave en la final ante España en Nueva Jersey, por el título de la Copa del Mundo, ya que salió lesionado el defensa Lisandro Martínez.

El jugador presentó problemas físicos y tuvo que pedir el cambio antes del final del primer tiempo, en el minuto 43.

Martínez tuvo que ser reemplazado por un veterano de la Albiceleste, Nicolás Otamendi.