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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Problema para Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado en la final ante España

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa tuvo que ser reemplazado antes del término del primer tiempo.

Problema para Argentina: Lisandro Martínez salió lesionado en la final ante España
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La selección de Argentina perdió una pieza clave en la final ante España en Nueva Jersey, por el título de la Copa del Mundo, ya que salió lesionado el defensa Lisandro Martínez.

El jugador presentó problemas físicos y tuvo que pedir el cambio antes del final del primer tiempo, en el minuto 43.

Martínez tuvo que ser reemplazado por un veterano de la Albiceleste, Nicolás Otamendi.

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