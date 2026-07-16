¿Quién es Slavko Vincic? El árbitro designado por la FIFA para la final entre Argentina y España

Argentina y España jugarán el domingo en Nueva Jersey la final de la Copa del Mundo 2026 y el árbitro designado por la FIFA es el juez esloveno Slavko Vincic, quien dirigió en la última derrota que sufrió la albiceleste en Mundiales, el 22 de noviembre de 2022 en Catar.

Ese partido marcó un antes y un después para los trasandinos, ya que desde ese encuentro, no volvieron a perder, conquistaron el título de Catar 2022 y ahora jugarán la final en Norteamérica 2026.

Los españoles, por su lado, están invictos con Vincic en cinco partidos, destacando la semifinal de la Eurocopa 2024, con triunfo sobre Francia.

Vincic, de 46 años, nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, y es juez internacional de la FIFA desde el año 2010.

De acuerdo a los datos de World Referee, ha arbitrado 113 partidos internacionales en 39 competiciones, con 316 tarjetas amarillas y nueve rojas directas.

En 2022 tuvo su primer partido importante, arbitrando la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers de Escocia en Sevilla; y dos años después, llegó a la cúspide del Viejo Continente, dirigiendo la definición de la Champions en 2024, que ganó Real Madrid a Borussia Dortmund en Wembley.

Sin embargo, en 2020 vivió un episodio que puso en riesgo su carrera. En mayo de ese año, fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina durante una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y armas ilegales, aunque fue liberado esa misma jornada, sin cargos.

Vincic había sido invitado a un almuerzo en la ciudad de Bijeljina cuando la policía irrumpió en el lugar, arrestando a 26 hombres y nueve mujeres, incluyendo la posible líder de esta red, según informó en ese entonces The Athletic.

"Acepté una invitación a almorzar. Mi mayor error. Me arrepiento de eso", declaró Vincic, quien aseguró que no conocía a ninguno de los implicados y que la policía siempre lo trató solo como un testigo.

La federación de Eslovenia lo respaldó: "Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado".

En el Mundial 2026, ya dirigió tres encuentros: El empate de Brasil y Marruecos y el triunfo de Argelia ante Jordania, en la fase de grupos; y la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final.

El partido más importante de su carrera será el domingo, a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, en la final entre Argentina y España en el Mundial 2026.

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