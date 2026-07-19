Ronaldo: "Creo que España le gana fácil a Argentina"

El histórico exdelantero brasileño Ronaldo afirmó que España le ganará "fácil" a Argentina este domingo en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Creo que España gana fácil a Argentina. Para mí, Francia y España siempre fueron las favoritas. Recuerdo que dije antes del Francia-España (en semifinales) que el campeón saldría de ahí", señaló en su canal digital Rede Ronaldo.

El "Fenómeno" destacó que la selección española creció con un estilo de juego que practica desde "hace mucho tiempo".

"Hay mucho de (Josep) Guardiola en ello, por haber iniciado esa filosofía en el Barcelona. No creo que Argentina tenga la fuerza para remontar un partido contra España, que va a tener la posesión del balón todo el tiempo", subrayó.