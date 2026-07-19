Tom Cruise y Robbie Williams encendieron la final del Mundial

Tom Cruise, actor estadounidense, y Robbie Williams, cantante británico, encabezaron la ceremonia de clausura que encendió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Antes del inicio del partido y de la interpretación de los himnos, Cruise entregó un mensaje en el que destacó al fútbol por "cómo une a la gente" y porque "hace que extraños se conviertan en aficionados". Posteriormente, los campeones mundiales Mario Kempes y Andrés Iniesta presentaron el trofeo que disputaron ambas selecciones.

Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretó una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. Más tarde, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger presentaron la canción Desire.

La ceremonia también contó con las actuaciones de Post Malone y del creador de contenido IShowSpeed, quien participó con la canción Champions. El tenor estadounidense Christopher Macchio interpretó America the Beautiful sobre una enorme lona que cubrió el césped con imágenes del puente de Brooklyn, el Empire State Building y la Estatua de la Libertad.

El espectáculo incluyó un desfile con las banderas de todas las selecciones participantes, la presentación de las alineaciones de Argentina y España, coreografías, un show de luces y pirotecnia antes de la salida de los finalistas al campo de juego.

Chris Martin, líder de Coldplay, también apareció para anunciar el primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista. "Por primera vez tendremos un espectáculo de medio tiempo, vamos a cantar todos juntos, como colectivo", señaló antes de las actuaciones programadas de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.

La producción de la ceremonia estuvo a cargo de Balich Wonder Studio, empresa italiana especializada en grandes eventos y responsable también del espectáculo de apertura del torneo.