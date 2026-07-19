Toni Kroos y la final del Mundial: "Si España hace el 1-0, a Argentina le caerán tres o cuatro"

En las horas previas a la final del Mundial 2026, el exfutbolista alemán Toni Kroos analizó el choque entre España y Argentina, adelantando quién es el principal candidato al título.

"Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él. Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", sostuvo tajante el exvolante en el programa que conduce junto a su hermano Felix.

Pese a poner a la escuadra de Luis de la Fuente un peldaño por encima, Kroos no escatimó en elogios para el equipo de Lionel Scaloni: "Argentina no es mejor que Alemania, pero tienen una mentalidad increíble y a (Lionel) Messi, que los llevó o a la final".

"Me doy cuenta de que la inteligencia de Leo sigue aumentando constantemente. Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él", agregó respecto al capitán albiceleste.