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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Toni Kroos y la final del Mundial: "Si España hace el 1-0, a Argentina le caerán tres o cuatro"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a sus dichos, el exvolante alemán no escatimó en elogios para Lionel Messi.

Toni Kroos y la final del Mundial:
 EFE
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En las horas previas a la final del Mundial 2026, el exfutbolista alemán Toni Kroos analizó el choque entre España y Argentina, adelantando quién es el principal candidato al título.

"Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él. Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", sostuvo tajante el exvolante en el programa que conduce junto a su hermano Felix.

Pese a poner a la escuadra de Luis de la Fuente un peldaño por encima, Kroos no escatimó en elogios para el equipo de Lionel Scaloni: "Argentina no es mejor que Alemania, pero tienen una mentalidad increíble y a (Lionel) Messi, que los llevó o a la final".

"Me doy cuenta de que la inteligencia de Leo sigue aumentando constantemente. Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él", agregó respecto al capitán albiceleste.

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