A puro ritmo: Así celebró el plantel de Ghana su triunfo ante Panamá en el Mundial

La selección de Ghana vivió una auténtica fiesta en el vestuario tras su dramática victoria ante Panamá en el duelo disputado ayer miércoles en el marco de la última jornada de la fecha 1 de la fase grupal del Mundial de Norteamérica 2026.

Asamoah Gyan y Fatawu fueron protagonistas de una celebración llena de música, bailes y euforia que refleja el gran ambiente de los Black Stars después de un triunfo agónico.

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