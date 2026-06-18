Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago15.1°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

A puro ritmo: Así celebró el plantel de Ghana su triunfo ante Panamá en el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
A puro ritmo: Así celebró el plantel de Ghana su triunfo ante Panamá en el Mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección de Ghana vivió una auténtica fiesta en el vestuario tras su dramática victoria ante Panamá en el duelo disputado ayer miércoles en el marco de la última jornada de la fecha 1 de la fase grupal del Mundial de Norteamérica 2026.
Asamoah Gyan y Fatawu fueron protagonistas de una celebración llena de música, bailes y euforia que refleja el gran ambiente de los Black Stars después de un triunfo agónico.
Mira acá el registro

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada