Argentina celebró cantando el paso a cuartos: "La Scaloneta va a vengar la Copa que le robaron al 10"

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras una épica remontada ante Egipto en Atlanta, y los jugadores, después del partido, festejaron con euforia en el camarín del Mercedes-Benz Stadium, y entonaron una canción que se ha viralizado durante el torneo: "La cuarta estrella".

Este tema es una composición que usa la música del recordado clásico "No me arrepiento de este amor" de Gilda, pero con una letra dedicada a la selección albiceleste y el sueño de conquistar el cuarto mundial.

Sin embargo, esta canción está dedicada en específico para este torneo, ya que también dice que "32 años después, la Scaloneta va a vengar la Copa que le robaron al 10".

Esta frase hace referencia a lo ocurrido en el Mundial de Estados Unidos en 1994, cuando Diego Armando Maradona, en una polémica situación, fue suspendido del torneo por doping positivo.

Revisa el festejo argentino al ritmo de la "cuarta estrella":