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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Arsène Wenger: "Las pausas de hidratación no cambiaron resultados"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA defendió las detenciones en cada encuentro del Mundial 2026.

Arsène Wenger:
 EFE
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Arsène Wenger, jefe del Desarrollo de Fútbol Global de la FIFA, analizó las situaciones que dejó el Mundial 2026 previo a su final de este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, puntualizando sobre las pausas de hidratación en cada partido de la cita.

"Me pareció que no modificaron los resultados, ya llegaremos a conclusiones cuando termine el torneo y lo analicemos", sostuvo el exentrenador de Arsenal.

En esa misma línea, Wenger precisó que estas detenciones "no gustaron a la gente" en los estadios con techo, pero afirmó que en otros casos fueron una "necesidad médica" por las altas temperaturas en las que se jugaron algunos duelos.

Finalmente, el directivo francés elogió el nuevo formato diciendo "hacía falta dar oportunidades a más selecciones", en referencia a la ampliación de equipos de esta edición, de 32 a 48.

 

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