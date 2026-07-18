Inglaterra se quedó con un histórico tercer lugar del Mundial tras frenético triunfo ante Francia

Inglaterra se impuso en un frenético partido sobre Francia por 6-4 en el Hard Rock Stadium de Miami, en la definición por el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, consiguiendo su primer bronce histórico, logrando su mejor posición en una cita planetaria desde la obtención del título en 1966.

Buscando sacudirse de la eliminación ante Argentina en semifinales y cortar su racha de dos definiciones perdidas en 1990 y 2018, el cuadro británico arrolló en la primera fracción gracias a goles de Declan Rice (2'), Ezri Konsa (19') y un doblete de Bukayo Saka (37' y 45+1').

Con el 4-0 en contra, el combinado galo que despedía a Didier Deschamps como seleccionador tuvo que sacar su "amor propio" y Kylian Mbappé (47' y 66') junto a Bradley Barcola (53') consiguieron ajustar el pleito, dandóle también al delantero de Real Madrid el cetro de máximo artillero histórico en mundiales.

Cuando pareció que Francia se lo llevaba al alargue con varios tiros errados de Michael Olise, vino Bukayo Saka para sellar un triplete con un penal (87') aunque Ousmane Dembélé mantuvo a "Les Bleus" cerca con otro descuento (90+6').

Ya en el último minuto, Jude Bellingham apareció de forma inmediata tras el tanto del "Mosquito" y decretó el definitivo triunfo inglés (90+8') para adjudicarle una codiciada medalla de bronce, sucediendo en este sitio a Croacia en este lugar.