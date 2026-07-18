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Tópicos: Mundo | Venezuela

Venezuela sumó 50 nuevos fallecimientos y llegó a los 5.119 totales tras doble terremoto

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En tanto, la cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Las autoridades han atendido además a 128.324 familias, mientras que 17.907 individuos quedaron sin vivienda.

Venezuela sumó 50 nuevos fallecimientos y llegó a los 5.119 totales tras doble terremoto
 EFE

Este sábado, salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela, para atender a la población afectada por los terremotos.

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La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5.119, tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16.740 y 6.462 personas, respectivamente, de acuerdo al boletín publicado en Telegram.

Las autoridades, según el balance, han atendido a 128.324 familias, mientras que 21.470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios.

Además, 17.907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 de hace casi un mes.

Rodríguez señaló en el balance que en el país se mantienen 2.278 rescatistas internacionales.

Desde el pasado 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas.

Este sábado, salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela, para atender a la población afectada por los terremotos.

La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.

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