Bielsa se molestó por pregunta sobre sesión de fotos de Uruguay: "No soy modelo"

El argentino Marcelo Bielsa, DT de la selección de Uruguay, habló ante los medios tras el empate con Arabia Saudita en el debut en el Mundial 2026 y fue consultado por la viral sesión de fotografías que protagonizó para el torneo, y fue categórico al decir que "no tengo que dar ninguna explicación" y que "no soy modelo".

"No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a las cámaras, los fotógrafos, y esa fue la foto que obtuvieron de mí", expresó.

Del mismo modo, Bielsa se refirió a su decisión de no mirar a los interlocutores en las entrevistas: "No son explicaciones que deba dar".

"Yo creo que tiene un límite lo que hay que explicar, si uno usa lentes, o si mira a los ojos o no, si mira para arriba o para abajo. Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas, no hay nada de malo. No tenemos una obligación de actuar como modelos...No tiene ningún fundamento, no hice nada malo", aseveró.

El próximo partido de uruguay en el mundial será el domingo, a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Miami, ante Cabo Verde.