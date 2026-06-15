Fiel a su estilo: Los viralizados gestos de Marcelo Bielsa en la sesión de fotos de Uruguay

La selección de Uruguay afina detalles para su participación en el Mundial de Norteamérica, un proceso en el que las expectativas de los hinchas están puestas sobre la conducción de Marcelo Bielsa, sin embargo, más allá de la planificación deportiva, el rosarino volvió a llamar la atención en redes sociales debido a su comportamiento durante las actividades oficiales de prensa previas al torneo.

Específicamente, en el tradicional "Media Day" organizado por la FIFA para la producción de fotos y videos oficiales, el DT llamó la atención de los usuarios por la extrema seriedad con la que afrontó la jornada, que suele ser de carácter más distendido.

Mientras los futbolistas participaban de dinámicas recreativas y posaban sonrientes, las imágenes registraron a Bielsa con la mirada fija en el suelo y un semblante adusto frente a las cámaras.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales como X (antes Twitter), generando diversas reacciones entre los internautas. "¿Y si le ponemos ánimo, Marcelo?", comentó un usuario, mientras que otros bromearon señalando que "salió mirando para abajo a propósito" o que parecía "estar en cualquier otro lugar, menos ahí".

De esta manera, el actual seleccionador charrúa sumó un nuevo capítulo a su particular historial de interacciones con los medios, fiel a la personalidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.