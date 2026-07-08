Canal argentino se llenó de críticas por ofensiva parodia a Erling Haaland

El gran momento y popularidad de Erling Haaland durante el Mundial 2026 llevó a una curiosa controversia en Argentina debido a una parodia sobre el futbolista en un reconocido canal de streaming.

Luzu TV, mismo canal que fue noticia mundial por la fake news sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, fue criticado en redes sociales por la burlesca imitación realizada por la comediante Romina "Momi" Giardina en el programa "Nadie dice Nada" el pasado martes.

"Momi", personificada con una peluca rubia, maquillaje y una camiseta para emular a Haaland, en primer lugar se mofó del "remo vikingo" realizado por los hinchas noruegos, realizando ademanes exagerados similares a pasos de baile mientras tocaba un tambor.

Luego, rumbo al estudio, parodió un clip viral de Haaland caminando encorvado. Sin embargo, también añadió torpeza al andar, chocando con paredes y cosas. Incluso el conductor y dueño del canal, Nicolás Occhiato, dijo en medio de risas "se choca, es medio boludo".

Más allá del tono humorístico de la performance, varios internautas dispararon tanto en contra de la comediante como de Luzu TV, acusando que se trató de una "falta de respeto" contra Haaland y la selección noruega.