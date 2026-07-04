Canal brasileño lanzó burla a Vozinha y Cabo Verde y se sumó al meme de "Mbappé dictador"

El canal de televisión brasileño SporTV llamó la atención por sus publicaciones en redes sociales referentes al Mundial 2026, con algunas figuras relevantes del torneo que se disputa en Norteamérica.

Tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en dieciseisavos de final con un sufrido 3-2 en el cierre del alargue, la cadena se burló de los africanos mediante un meme que puso a Lionel Messi ante un pequeño Vozinha, junto a la frase "¿Olvidaste que yo soy Messi, no? Jajajaja".

El canal reculó y eliminó la publicación de sus redes sociales, aunque fue rescatada y resubida por otros usuarios.

Curiosamente, SporTV subió otro post con un tono completamente distinto sobre el arquero caboverdiano, que se llevó los aplausos de los hinchas: Lo vistieron con la camiseta de Brasil para demostrarle su apoyo.

Por otra parte, en la antesala del duelo entre Francia y Paraguay de este sábado por octavos de final, la televisora se subió al barco del meme que retrata a Kylian Mbappé como un "dictador", que surgieron sus supuestas actitudes en la interna de Real Madrid.