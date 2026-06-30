Conductor paraguayo de noticias vivió incómodo momento en vivo durante penales ante Alemania

El conductor de noticias de la televisión paraguaya Oscar Acosta, de Telefuturo, vivió un incómodo, pero feliz momento durante su participación en la edición del lunes 29 de junio de Telediario.

El profesional se encontraba leyendo en vivo una información cuando en simultáneo la selección dirigida por Gustavo Alfaro enfrentaba a Alemania en la tanda de penales de la ronda de los 32 mejores.

Cuando el portero albirrojo Orlando Gill atajó el primero de los penales que tapó en una jornada consagratoria, varios de sus compañeros del equipo del noticiero celebraron y lo desconcentraron, lo que fue captado por las cámaras.

"Estaba leyendo una información, en el momento en que leo eso, Orlando ataja el primer penal. El griterío fue brutal. Me desconcentró totalmente", señaló en conversación con Monumental AM.

También, aclaró que sus gestos no fueron por tener algún malestar, pues contó que algunas personas le preguntaron si tuvo un problema: "El gesto que hice no era porque me sentía mal ni me dolía la cabeza, pero era imposible concentrarse para poder continuar. Me tranco totalmente", cerró.

Paraguay superó por penales a Alemania y accedió a la ronda de octavo del Mundial.