Creador del viral "remo vikingo" de Noruega: Está generando unidad

La afición de Noruega ha sido uno de los puntos destacados durante el Mundial de Norteamérica debido a su forma de alentar a la selección nórdica, que volvió tras 28 años a una cita planetaria.

Los fanáticos han brindado momentos virales en las diferentes sedes del torneo, especialmente con el "Viking Row", famosa coreografía multitudinaria que simula remar un barco al son de un bombo.

La FIFA, a través de la red social X, conversó con Ole Froystad, a quien se le atribuye la creación del movimiento que ha trascendido hasta la vida cotidiana.

Según información de EFE, el fenómeno nació hace unos meses y fue ideado por "Ojleberget", el grupo de hinchas de Noruega del cual Froystad es parte, volviéndose sensación en internet durante el Mundial.

Este fanático, conocido como "Mr. Row Row" afirmó que el gesto tiene su origen en una antigua tradición vikinga, asegurando que los aficionados "van a la guerra".

"Es para el equipo, ellos necesitan el remo, el aliento y los cánticos durante todo el partido, así que no importa si vamos ganando o perdiendo. Los vamos a apoyar con todo el ánimo que tenemos", declaró.

"Es muy divertido ver a la gente unirse para hacer el remo. Eso está creando unidad y es algo que está haciendo mucho más de lo que podría haber imaginado", finalizó.