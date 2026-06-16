DT de Nueva Zelanda se convirtió en el primer entrenador en dirigir en todos los torneos FIFA

Darren Bazeley, seleccionador de Nueva Zelanda, se convirtió en el único entrenador que dirigió un equipo nacional en todas las competiciones de la FIFA después del empate que protagonizó ante Irán en el SoFi Stadium de Los Angeles.

El camino del técnico nacido en Northampton se inició en 2013 con el Mundial sub 17 de Emiratos Árabes. Posteriormente, comandó a los "All Whites" en las citas mundiales sub 20 de 2015, donde fue anfitrión; Corea del Sur 2017 y Argentina 2023.

Tras alcanzar los octavos de final en tres oportunidades, Bazeley también dirigió en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no logró sortear la fase grupal.

Sin embargo, el trabajar a la par como miembro del cuerpo técnico del plantel adulto le permitió dar el salto en 2022 cuando sustituyó a Danny Hay y comandó la vuelta de los neozelandeses a una cita planetaria después de 16 años.