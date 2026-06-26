Edward Norton se viralizó al "hablar consigo mismo" en partido del Mundial

Edward Norton y Brad Pitt protagonizaron una inesperada reunión hollywoodense durante el partido entre Estados Unidos y Turquía por el Mundial, luego de ser captados juntos en una suite del estadio mientras conversaban, reían y seguían el encuentro.

La escena se volvió viral en redes sociales por una broma ligada a "El club de la pelea", la recordada película de 1999 que ambos protagonizaron.

Por eso, varios usuarios reaccionaron con comentarios sobre Norton "hablando consigo mismo", en referencia al famoso giro de la historia entre el Narrador y Tyler Durden.

El momento se transformó en uno de los cruces más comentados de la jornada mundialista, con los hinchas mezclando fútbol y cine para celebrar la aparición de dos figuras icónicas de Hollywood.

En la cancha, Estados Unidos cayó 3-2 ante Turquía.