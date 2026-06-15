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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

El emotivo momento de Scaloni y Palermo antes del debut mundialista de Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exdelantero sorprendió al entrenador con una pregunta en la rueda de prensa.

El emotivo momento de Scaloni y Palermo antes del debut mundialista de Argentina
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Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, vivió un emotivo momento este lunes en la rueda de prensa antes del debut en el Mundial 2026, al ser sorprendido por la presencia de Martín Palermo, excompañero de batallas en su época de futbolista profesional.

La escena ocurrió en la sala de prensa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en donde jugará Argentina contra Argelia este martes, a las 21:00 horas (01:00 GMT) en la primera fecha del Grupo J. Palermo estaba en primera fila, enviado la señal argentina de DSports, y emocionó al DT campeón del mundo.

"No te hablo como periodista, sino como compañeros que fuimos. Mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes y si te imaginabas esto", consultó Palermo, leyenda de Boca Juniors y exDT de Unión Española y Curicó Unido.

Scaloni, por su parte, no ocultó lo que sintió al ver a su excompañero: "Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos", dijo con la voz quebrada, generando los aplausos de los presentes.

Scaloni recordó que estuvo tres o cuatro meses sin jugar en Estudiantes de La Plata, pero encontró el apoyo de Palermo.

"Es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Sabes lo duro que es esto, sabes lo lindo que es estar acá y lo duro que es", dijo Scaloni.

Finalmente, tras la rueda de prensa, Scaloni fue de inmediato a abrazar a Palermo, cerrando el emotivo momento antes del debut mundialero.

 

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