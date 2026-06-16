El nuevo regalón de redes sociales: Vozinha superó el impacto de Tim Payne en Instagram

La Copa del Mundo no solo se juega en las canchas, sino también en las plataformas digitales, donde dos futbolistas que iniciaron el torneo en un relativo anonimato se han convertido en las grandes sensaciones del certamen: el arquero de Cabo Verde, Vozinha, y el defensor de Nueva Zelanda, Tim Payne.

Ambos jugadores experimentaron un crecimiento inédito en sus cuentas de Instagram. El defensor llegó a los 5,8 millones de seguidores luego de viralizarse en la previa como el "jugador más desconocidos" de los casi 500 que participan de la Copa del Mundo.

No obstante, el "reinado" del oceánico se acabó en las últimas horas luego del despegue de Vozinha, quien tras su notable actuación en el empate sin goles que su selección cosechó ante España se hizo mundialmente conocido y su Instagram estalló entre los internautas.

Antes de la cita mundialista, el guardameta caboverdiano registraba cerca de 50.000 seguidores en Instagram y a medida que avanzaba el partido y luego del mismo llegó a los 7,2 millones de fanáticos.

La magnitud de este crecimiento supera proporcionalmente a cualquier otro fenómeno del torneo si se considera que Cabo Verde tiene una población total estimada de 500.000 habitantes. Esto significa que los seguidores actuales del portero multiplican por más de once veces la población de su propio país.