Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.1°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

¿España toma nota? Selección argentina encontró el "torpedo" de Pickford para los penales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero inglés tenía todo listo pensando en una eventual tanda en las semifinales.

¿España toma nota? Selección argentina encontró el
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 sigue sumando detalles curiosos, pues el conjunto trasandino encontró el "torpedo" del arquero Jordan Pickford sobre los ejecutantes de penales.

Los futbolistas de la Albiceleste rieron al repasar las indicaciones pegadas a la botella del golero, que quedó tirada en la cancha luego del triunfo sudamericano por 2-1 en la agonía.

Posteriormente el preparador físico Luis Martín compartió la foto con toda la lista de pateadores, aunque la terminó borrando de Instagram luego de haberse hecho viral el objeto con la importante información estadística.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada