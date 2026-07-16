¿España toma nota? Selección argentina encontró el "torpedo" de Pickford para los penales

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 sigue sumando detalles curiosos, pues el conjunto trasandino encontró el "torpedo" del arquero Jordan Pickford sobre los ejecutantes de penales.

Los futbolistas de la Albiceleste rieron al repasar las indicaciones pegadas a la botella del golero, que quedó tirada en la cancha luego del triunfo sudamericano por 2-1 en la agonía.

Posteriormente el preparador físico Luis Martín compartió la foto con toda la lista de pateadores, aunque la terminó borrando de Instagram luego de haberse hecho viral el objeto con la importante información estadística.