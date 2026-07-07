FIFA reaccionó a insultos racistas de hinchas argentinos contra "IShowSpeed"

La FIFA reaccionó públicamente a los insultos racistas que recibió el popular streamer estadounidense Darren Watkins Jr., conocido mundialmente como "IShowSpeed", durante el partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.

"FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen lugar en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ningún lugar de la sociedad", señaló el organismo a través de su cuenta oficial de prensa.

La entidad explicó que tomó conocimiento de "un incidente que involucró a un hincha y a IShowSpeed" en el Miami Stadium, escenario del cruce en que Argentina superó a Cabo Verde, inició una investigación y y recalcó que mantiene una postura de tolerancia cero ante este tipo de episodios.

IShowSpeed, una de las figuras digitales más populares del mundo y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo, siguió varios partidos del torneo como parte de sus transmisiones mundialistas, en las que moviliza a millones de seguidores en redes sociales.