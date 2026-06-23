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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Georgina Rodríguez presumió el doblete de Cristiano Ronaldo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La modelo lució la camiseta del "Bicho" mientras veía el partido.

Georgina Rodríguez presumió el doblete de Cristiano Ronaldo
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La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, usó sus redes sociales para presumir de la gran actuación del delantero portugués en el triunfo del elenco luso ante Uzbekistán por la segunda fecha de la Copa del Mundo.

La modelo, influencer y empresaria subió una foto donde sale vestida con la camiseta de la selección y mostrando en la televisión una de las celebraciones del veterano delantero, quien se convirtió este martes en el primer jugador en anotar en seis distintas Copas del Mundo.

Mira acá la foto

 Imagen foto_00000001

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