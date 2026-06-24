Guillermo Ochoa hizo historia al debutar en su sexta Copa del Mundo

México vivió una noche histórica este miércoles, pues el arquero Guillermo Ochoa debutó en el Mundial 2026, que constituye su sexta presencia en una cita planetaria.

Hubo cierta decepción al ver a "Paco Memo" como suplente ante República Checa en el cierre de la primera fase; especialmente porque México ya tenía asegurado el liderato del Grupo A.

Sin embargo, recibió un homenaje futbolístico al ingresar desde la banca al minuto 77 del partido ante República Checa, cuando el marcador ya estaba 2-0 para su equipo.

La ovación del Estadio Azteca no se hizo esperar. Además, Ochoa pudo lucir un distintivo que se dejó ver en el camarín durante la previa: El parche "Legacy" que la FIFA le otorga a todos los jugadores con al menos cinco Mundiales disputados.

Suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Ochoa fue el inamovible guardameta de México en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022; sumando a su experiencia en cancha el presente torneo de Norteamérica 2026.

De esta manera, el golero se sumó a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el japonés Yuto Nagatomo como los portadores del parche personalizado.

Uruguay mantiene un reclamo en curso para que el arquero Fernando Muslera también obtenga el parche "Legacy", pues se le negó por no haber sumado minutos en 2022; pese a que Nagatomo también tiene un Mundial sin tener acción (la Copa actualmente en curso).