Hincha viral "Lumumba Vea" llegó al Mundial para animar a RD Congo ante Colombia

El aficionado congoleño Michel Kuka Mboladinga, conocido como "Lumumba Vea", llegó a Guadalajara (México) para apoyar a la República Democrática del Congo (RDC) en su partido de este miércoles del Mundial contra Colombia, tras perderse el debut de su selección por las restricciones sanitarias frente al brote de ébola que afecta a su país.

El seguidor más famoso de los Leopardos, como se conoce popularmente al combinado congoleño, publicó vídeos en sus redes sociales sobre su llegada a México a última hora del lunes.

"Lumumba Vea" no pudo viajar a tiempo a Estados Unidos para el primer encuentro del torneo de la RDC porque las autoridades estadounidenses exigían una cuarentena de 21 días en un tercer país a determinados viajeros procedentes de países afectados por el ébola.

Su ausencia llamó la atención en la grada durante el empate (1-1) del equipo congoleño frente a Portugal, especialmente después de la popularidad que alcanzó durante la Copa Africana de Naciones de 2025 disputada en Marruecos.

Mboladinga, de 49 años y seguidor habitual de la selección congoleña desde 2013, se hizo conocido por una forma de animar tan singular como llamativa.