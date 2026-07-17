Hinchas argentinos vandalizaron histórico colegio durante festejos por paso a la final

Durante las celebraciones por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, diferentes individuos vandalizaron un colegio ubicado en Merlo, ciudad trasandina que se encuentra cerca de Buenos Aires.

Los responsables del hecho, que no han sido identificados, escalaron por las murallas del establecimiento hacia el interior, posteriormente, treparon hacia el techo para arrojar material educativo a la calle.

El recinto, que alberga la Escuela Secundaria N°25 y la Primaria N°1, fundada en 1862, sufrió considerables destrozos a su infraestructura, según lo señalado por una trabajadora de la institución.

"Mira como dejaron la escuela donde nosotros trabajamos, lo que hicieron ayer con los festejos de Argentina. ¿Viste cómo estaban arriba de los techos? Rompieron todo", afirmó con la voz quebrada.

Los incidentes sembraron críticas hacia el intendente de la ciudad Gustavo Menéndez, que fue captado bailando entre la multitud que festejaba el triunfo mientras vandalizaban el centro educativo.