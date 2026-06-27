Hinchas uruguayos protagonizaron peleas fuera de estadio tras eliminación del Mundial

Hinchas uruguayos protagonizaron diversas peleas a las afueras del Estadio AKRON de Guadalajara tras caer 1-0 ante la selección española y ser eliminados del Mundial 2026.

Según lo reportado por Ovación, sección del diario uruguayo El País, los entuertos fueron principalmente entre orientales y mexicanos durante la salida del recinto.

De acuerdo con el referido portal, los ánimos se crisparon por provocaciones de los seguidores mexicanos, que apoyaban a España con camisetas y cánticos de burla como "eliminados otra vez" y gritos a coro de Cabo Verde; elenco que avanzó de fase como el segundo del grupo.

Volaron golpes de puño, aunque los periodistas uruguayos aseguraron que los incidentes no pasaron a mayores. Dentro de las trifulcas se registró un video de fanáticos uruguayos rodeando de forma amenazante a un español durante entrevistas al paso de un creador de contenido.