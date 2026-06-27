Hinchas uruguayos protagonizaron peleas fuera de estadio tras eliminación del Mundial
Las provocaciones de los seguidores mexicanos calderon los ánimos, según la prensa de Uruguay.
Las provocaciones de los seguidores mexicanos calderon los ánimos, según la prensa de Uruguay.
Hinchas uruguayos protagonizaron diversas peleas a las afueras del Estadio AKRON de Guadalajara tras caer 1-0 ante la selección española y ser eliminados del Mundial 2026.
Según lo reportado por Ovación, sección del diario uruguayo El País, los entuertos fueron principalmente entre orientales y mexicanos durante la salida del recinto.
De acuerdo con el referido portal, los ánimos se crisparon por provocaciones de los seguidores mexicanos, que apoyaban a España con camisetas y cánticos de burla como "eliminados otra vez" y gritos a coro de Cabo Verde; elenco que avanzó de fase como el segundo del grupo.
Volaron golpes de puño, aunque los periodistas uruguayos aseguraron que los incidentes no pasaron a mayores. Dentro de las trifulcas se registró un video de fanáticos uruguayos rodeando de forma amenazante a un español durante entrevistas al paso de un creador de contenido.