Ibrahimovic elogió a Ecuador y bromeó sobre el look de Beccacece: "Con la victoria se ve mejor"

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimovic elogió a Ecuador por el triunfazo ante Alemania en el Mundial 2026 y bromeó sobre el look del técnico argentino Sebastián Beccacece.

En su análisis para Fox Sports, el astro sueco recalcó: "Lo dije antes del partido: si tienes una oportunidad, puedes tener suerte. Si tienes una segunda, dos oportunidades son un milagro. Y, para ser honesto, ellos tuvieron suerte y también un milagro en esas ocasiones, pero eso no significa que el partido no haya sido bueno".

"Tuvieron una actuación fantástica. Ganaron el partido. Cuando juegas para ganar, juegas de manera diferente. Te arriesgas de otra forma. Los jugadores necesitan atacar más, necesitan arriesgar más, y es una forma de juego distinta. Por eso ganaron este partido. Grandes elogios para ellos", agregó.

Finalmente, con su sentido del humor, Zlatan generó risas con una pregunta a la conductora del programa, Rebecca Lowe.

"¿Comparten el mismo acondicionador que el entrenador de Ecuador Sebastián o no? Es un gran look, es fantástico, incluso con la victoria se ve mejor", remató Zlatan.