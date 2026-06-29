Jordania dejó un emotivo regalo en el camarín tras su despedida del Mundial

A pesar del inicio de la segunda ronda, el cierre de la fase grupal del Mundial 2026 dejó otro momento emotivo al revelarse la simple pero emocional despedida de Jordania en Arlington, Estados Unidos.

El equipo "Al-Nashama" dejó un regalo en el camarín tras su duelo contra Argentina, que cerró su primera participación mundialista. Posteriormente la propia FIFA, en conjunto con la Federación de Fútbol jordana dieron a conocer el gesto en redes sociales.

"Al concluir nuestro viaje en la Copa Mundial de la FIFA, queremos expresar nuestra sincera gratitud a todos quienes hicieron de esta histórica travesía algo memorable. Sus esfuerzos detrás de escena jugaron un rol importante en crear una experiencia que siempre recordaremos", señaló una carta.

El escrito acompañó dos cajas de dulces árabes y algunos souvenirs referentes a su selección: "Como un pequeño gesto de apreciación, nos complace compartir con ustedes algunos dulces tradicionales de Jordania, una prueba de nuestras ricas tradiciones y renombrada hospitalidad".

"Con nuestro sincero agradecimiento y los mejores deseos, Team Jordania", cerró la misiva.

El valor dado al adiós al Mundial reflejó el orgullo nacional por haber llegado por primera vez a una cita planetaria, tal como lo expresó el rey Abdullah II justo después del último partido.