Arrau valoró "Ley Alejandro", propuesta por la familia del niño asesinado en una encerrona

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó este lunes que dos operativos de la Estrategia de Fortalecimiento Operativo Preventivo (EFOP) dejaron 342 detenidos en la Región Metropolitana, además de 24 armas de fuego incautadas y 106 vehículos retirados de circulación.

El balance fue entregado tras un comité policial encabezado por el secretario de Estado y con participación de los altos mandos de Carabineros y la PDI, además de representantes de Gendarmería, Directemar, la ANI y el Ministerio del Interior.

Del total de aprehendidos, 123 mantenían órdenes pendientes y los otros 219 fueron sorprendidos en flagrancia.

El trabajo policial fue focalizado en sectores con mayor incidencia de encerronas, turbazos y otros delitos durante la noche. En ese marco, el primer operativo contó con cerca de 1.700 efectivos, 11.000 controles preventivos y 10 armas de fuego incautadas.

En el segundo procedimiento, en tanto, se incautaron otras 14 armas y 106 vehículos fueron retirados de circulación.

Arrau sostuvo que estos procedimientos "van generando resultados" y señaló que el trabajo policial continuará focalizado en sectores de mayor complejidad durante los próximos días.

Propuesta de "Ley Alejandro"

En la misma actividad, el ministro también valoró la propuesta de "Ley Alejandro", impulsada por la familia del niño de 12 años asesinado durante una encerrona en San Bernardo, que busca aumentar las penas contra adolescentes que cometan delitos de alta connotación.

"Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias", señaló el secretario de Estado.

Arrau agregó que "nuevas iniciativas que abran este debate son positivas" y afirmó que el Gobierno apoyará propuestas en esa línea, pues considera que "el sistema hoy día no está dando buena respuesta".

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, recordó que en el Senado ya existen proyectos en trámite sobre esta materia, entre ellos una iniciativa del senador Andrés Longton (RN) que establece penas más altas para delitos graves y violentos.