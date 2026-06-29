[VIDEO] Marcelo Bielsa volvió en silencio a Uruguay tras el fracaso en el Mundial

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, volvió en total silencio y con bajo perfil al país oriental tras quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, pasando raudamente de los pocos periodistas que le esperaban a la salida del aeropuerto en Montevideo la mañana de este lunes.

El DT convocó una conferencia de prensa para este martes 30 de junio en el Estadio Centenario, para expresarse en el fin de su ciclo al mando de la Celeste.