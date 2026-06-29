Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.3°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

[VIDEO] Marcelo Bielsa volvió en silencio a Uruguay tras el fracaso en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Loco" dará una conferencia de prensa este martes.

[VIDEO] Marcelo Bielsa volvió en silencio a Uruguay tras el fracaso en el Mundial
 @arrillagae (Captura / X)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, volvió en total silencio y con bajo perfil al país oriental tras quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, pasando raudamente de los pocos periodistas que le esperaban a la salida del aeropuerto en Montevideo la mañana de este lunes.

El DT convocó una conferencia de prensa para este martes 30 de junio en el Estadio Centenario, para expresarse en el fin de su ciclo al mando de la Celeste.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada