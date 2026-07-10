Los secretos de los colets de Erling Haaland

Ver atarse el pelo a Erling Haaland ya es un negocio. Se lo ata con colets de colores, fabricadas originalmente en Corea del Sur, que comenzó usando por estética y que ahora el futbolista noruego exhibe convertido en accionista de la marca.

Si hay algo que hace distinto al jugador noruego Erling Haaland, además de su olfato goleador, es sin duda, su melena rubia y la forma de atárselo. Desde hace años usa una marca de su país, un producto que le convenció hasta el punto de invertir en la empresa y convertirse en accionista en 2024 y sacar una edición limitada propia, un lanzamiento de gran éxito comercial, según confirmó Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki, a la Agencia EFE.

En un mercado saturado de accesorios para el cabello, donde resulta complicado diferenciar un producto aparentemente tan sencillo como una goma de pelo, la firma consiguió algo poco habitual: convertir un producto básico de uso diario en un objeto de diseño, fidelizar a millones de consumidores y sumar entre sus accionistas a una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Erling Haaland.

Lejos de tratarse de una colaboración publicitaria al uso, la relación entre el delantero noruego y la marca nació mucho antes de que existiera cualquier acuerdo comercial.

Haaland ya utilizaba los moños durante los entrenamientos y los partidos porque, según explica la compañía, le ofrecían una mejor sujeción que otros productos del mercado. Sólo después decidió invertir en Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca.

La historia resume una tendencia cada vez más habitual: los deportistas de élite ya no sólo prestan su imagen a las marcas, sino que buscan formar parte de ellas cuando existe una conexión real con el producto.

Los orígenes de la empresa se remontan a Corea del Sur en 1987. Allí continúa fabricándose mediante una técnica tradicional que utiliza más de 60 hilos entrelazados para cada goma de pelo. "La firma se basa en la convicción de que un artículo de uso diario puede ser excepcional", dijo Engelhardt.

La relación entre Haaland y la empresa comenzó de forma completamente natural.

"Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada", explicó Engelhardt a EFE.

El futbolista se convirtió en accionista de Bon Dep en 2024, después de haber utilizado durante años las gomas de la marca: "Su inversión se basó en la confianza porque ya conocía el producto".

Precisamente esa autenticidad constituye, según la compañía, el principal valor que aporta el delantero como socio.