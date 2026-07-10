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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

"Hay agua en la piscina": Frei respaldó megarreforma del Gobierno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Aludiendo a la división opositora por el acuerdo entre senadores PPD y el Gobierno, el expresidente llamó a los parlamentarios a dejar de "destruirse entre ellos".

Desde la DC, Francisco Huenchumilla le respondió en Cooperativa: "Debería evitar meterse cuando los partidos discuten una política pública".

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El exmandatario volvió a defender la megarreforma, apuntando que este tipo de norma "se ha aplicado en muchos países con gran éxito".

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Ante la división opositora que causó el acuerdo entre senadores del PPD y el Gobierno en torno a la megarreforma, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle volvió a defender el proyecto, e instó a los parlamentarios a dejar de "destruirse entre ellos".

El exjefe de Gobierno abordó la situación este jueves, tras la ceremonia del Bicentenario de la Presidencia, apuntando que este tipo de normativa "se ha aplicado en muchos países del mundo y en la OCDE con gran éxito. Por lo tanto, no nos estamos tirando a la piscina sin agua".

Para el histórico militante DC, los frutos del proyecto estrella del Ejecutivo "van a depender de lo que hagamos, especialmente de que los parlamentarios se dediquen más a hacer la pega, y menos a destruirse entre ellos".

Dado que la Falange decidió rechazar la idea de legislar de forma unánime, el senador de esa tienda Francisco Huenchumilla marcó una clara distancia con el exmandatario: "Creo que una persona que ha ocupado el más alto cargo en el Estado debería evitar meterse en la coyuntura donde los partidos están discutiendo una política pública", opinó en El Diario de Cooperativa.

"Yo preferiría que usara su calidad de expresidente para convocar y no para atrincherarse en una postura, que naturalmente yo no comparto y que el partido tampoco", subrayó el parlamentario, aunque dijo no querer polemizar con un expresidente.

Dicho esto, Huenchumilla admitió que el actuar de los senadores PPD "produjo una fisura al interior de la centroizquierda, porque llegar a un acuerdo (con Hacienda) en esta materia, que es el corazón de este proyecto ideológico, dogmático del Gobierno, donde muestra claramente su cara de lo que quiere respecto de los impuestos y de la economía para el país, produce este tipo de dimes y diretes que no le hacen bien al tema de fondo".

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