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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Medio argentino se dio un festín de burlas tras eliminación de Brasil en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El canal de noticias trasandino usó su característica placa roja para mofarse del "Scratch", el cual quedó afuera del certamen en 8vos de final.

Medio argentino se dio un festín de burlas tras eliminación de Brasil en el Mundial
 EFE
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Brasil sufrió su eliminación del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Noruega por los octavos de final del certamen y las burlas hacia la "Canarinha" no se hicieron esperar, especialmente desde Argentina, país con el que mantiene una acalorada rivalidad.

El medio sensacionalista trasandino Crónica TV, conocido por sus atrevidas placas rojas para presentar noticias importantes, hizo uso de estas para mofarse de la situación del "Scratch".

En el rótulo se puede leer "Faltan 1442 días para que Brasil juegue un Mundial", refiriéndose al torneo de 2030, además de "Jajaland", un juego de palabras entre la risa y Erling Haaland, quien anotó un doblete para asegurar el paso de los nórdicos a cuartos de final.

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